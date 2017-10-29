Лондонский "Арсенал" установил рекорд домашней серии побед

"Арсенал" добился рекордного достижения по продолжительности победной серии на поле домашнего стадиона "Эмирейтс".Победа над "Суонси Сити" в десятом туре чемпионата Англии стала для "Арсенала" 13-й кряду в домашних матчах во всех турнирах. Это является рекордом для стадиона, на котором команда Арсена Венгера выступает с 2006 года.После десяти туров Премьер-лиги "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.