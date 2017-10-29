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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лондонский "Арсенал" установил рекорд домашней серии побед
"Арсенал" добился рекордного достижения по продолжительности победной серии на поле домашнего стадиона "Эмирейтс".
Победа над "Суонси Сити" в десятом туре чемпионата Англии стала для "Арсенала" 13-й кряду в домашних матчах во всех турнирах. Это является рекордом для стадиона, на котором команда Арсена Венгера выступает с 2006 года.
После десяти туров Премьер-лиги "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
"Газета.ру"
Победа над "Суонси Сити" в десятом туре чемпионата Англии стала для "Арсенала" 13-й кряду в домашних матчах во всех турнирах. Это является рекордом для стадиона, на котором команда Арсена Венгера выступает с 2006 года.
После десяти туров Премьер-лиги "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
"Газета.ру"
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