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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ювентус" в честь 120-летия клуба сделал форму без рекламы спонсоров
"Ювентус" сделал четвертый комплект формы в честь своего 120-летия, сообщает Footyheadlines.
На форме не будет рекламы технического и генерального спонсоров, а вместо эмблемы клуба будут изображены три звезды, каждая из которых символизирует 10 титулов чемпиона Италии.
На форме не будет рекламы технического и генерального спонсоров, а вместо эмблемы клуба будут изображены три звезды, каждая из которых символизирует 10 титулов чемпиона Италии.
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