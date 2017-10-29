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"Ювентус" в честь 120-летия клуба сделал форму без рекламы спонсоров

"Ювентус" сделал четвертый комплект формы в честь своего 120-летия, сообщает Footyheadlines.

На форме не будет рекламы технического и генерального спонсоров, а вместо эмблемы клуба будут изображены три звезды, каждая из которых символизирует 10 титулов чемпиона Италии.
Теги: Ювентус
Сегодня, 16:39
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