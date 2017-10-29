В Саудовской Аравии женщинам разрешат ходить на футбол с 2018 года

В Саудовской Аравии женщины смогут посещать футбольные матчи начиная с 2018 года. Об этом сообщил журналист Wall Street Journal Ахмед Аль Омран в твиттере со ссылкой на пресс-службу правительства страны.В сентябре сообщалось, что впервые в истории Саудовской Аравии на футбольный стадион в Эр-Рияде пустили женщин. Представительницам прекрасного пола тогда разрешили посетить международный стадион имени Короля Фахда в рамках мероприятий, посвящённых 87-му Национальному дню.Ранее женщинам в Саудовской Аравии было запрещено посещать футбольные стадионы, поскольку в стране действуют нормы шариата. Согласно этим нормам, женщинам также запрещено водить автомобили, путешествовать, учиться и посещать доктора без сопровождения мужчины.