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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
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Василий Уткин: если выпилить из фанеры силуэт Спалетти, он будет тренировать несколько лучше, чем Манчини (39)
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Форвард "Валенсии" Карпова: отделение Каталонии? Нам это нафиг не нужно
Российская футболистка, нападающая испанской "Валенсии" Надежда Карпова прокомментировала желание Каталонии получить независимость от Испании.
"Отделение Каталонии? Нам это нафиг не нужно. Я, конечно, не хочу, чтобы Каталония отделялась, потому что Испания - одна страна. Это неправильный путь. И уж точно это не касается женского чемпионата Испании, что нам будет где-то легче. Мы не ищем легких путей. Все будет так, как и должно быть", - приводит слова Карповой "Спорт FM".
"Отделение Каталонии? Нам это нафиг не нужно. Я, конечно, не хочу, чтобы Каталония отделялась, потому что Испания - одна страна. Это неправильный путь. И уж точно это не касается женского чемпионата Испании, что нам будет где-то легче. Мы не ищем легких путей. Все будет так, как и должно быть", - приводит слова Карповой "Спорт FM".
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