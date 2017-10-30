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Форвард "Валенсии" Карпова: отделение Каталонии? Нам это нафиг не нужно

Российская футболистка, нападающая испанской "Валенсии" Надежда Карпова прокомментировала желание Каталонии получить независимость от Испании.

"Отделение Каталонии? Нам это нафиг не нужно. Я, конечно, не хочу, чтобы Каталония отделялась, потому что Испания - одна страна. Это неправильный путь. И уж точно это не касается женского чемпионата Испании, что нам будет где-то легче. Мы не ищем легких путей. Все будет так, как и должно быть", - приводит слова Карповой "Спорт FM".
Сегодня, 20:38
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