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Главным тренером сборной Австрии стал Франко Фода

Президент Австрийского футбольного союза Лео Виндтнер объявил имя нового главного тренера сборной Австрии.

Им стал немецкий специалист Франко Фода, который на данный момент возглавляет футбольный клуб "Штурм". Договор с немецким клубом истечет в конце 2017 года.

Контракт 51-летнего тренера с австрийской сборной вступает в силу с 1 января 2018 года и рассчитан на два года с опцией продления. Однако Фода начнет руководить сборной Австрии в ближайшее время перед товарищеским матчем с командой Уругвая 14 ноября.

Фода сменил на посту главного тренера австрийской сборной швейцара Марселя Коллера. У Коллера истек срок контракта, и Австрийский футбольный союз не стал его продлевать из-за непопадания команды на чемпионат мира - 2018.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Австрии
Сегодня, 22:43
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