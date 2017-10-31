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"Челси" и "Арсенал" интересуются вратарем "Лейпцига" Гулачи

Вратарь "РБ Лейпциг" Петер Гулачи может вернуться в Англию, сообщает ESPN.

Голкипер интересен "Челси" и "Арсеналу".

"Канониры" ведут поиск вратаря на замену Петру Чеху в долгосрочной перспективе. "Челси" же беспокоится из-за возможного ухода Тибо Куртуа в "Реал", контракт с бельгийцем еще не продлен.

Sports.ru
Теги: Арсенал Челси РБ Лейпциг
Сегодня, 18:05
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