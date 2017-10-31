"МЮ" интересуется Сеском Фабрегасом

Будущее полузащитника "Челси" Франсеска Фабрегаса пока не определено.В подписании игрока, срок контракта которого с "Челси" истекает летом 2019 года, заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и лично главный тренер этой команды Жозе Моуринью.Лондонцы хотят сохранить полузащитника и готовы продлить с ним соглашение. "Челси" обычно продлевает контракты с игроками старше 30 лет только на сезон, в то время как Фабрегас хочет двухлетнее соглашение.