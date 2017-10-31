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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"МЮ" интересуется Сеском Фабрегасом
Будущее полузащитника "Челси" Франсеска Фабрегаса пока не определено.
В подписании игрока, срок контракта которого с "Челси" истекает летом 2019 года, заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и лично главный тренер этой команды Жозе Моуринью.
Лондонцы хотят сохранить полузащитника и готовы продлить с ним соглашение. "Челси" обычно продлевает контракты с игроками старше 30 лет только на сезон, в то время как Фабрегас хочет двухлетнее соглашение.
Sports.ru
В подписании игрока, срок контракта которого с "Челси" истекает летом 2019 года, заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и лично главный тренер этой команды Жозе Моуринью.
Лондонцы хотят сохранить полузащитника и готовы продлить с ним соглашение. "Челси" обычно продлевает контракты с игроками старше 30 лет только на сезон, в то время как Фабрегас хочет двухлетнее соглашение.
Sports.ru
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