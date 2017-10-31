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Леонид Слуцкий: не думаю, что между "Ноттингемом" и "Миддлсбро" есть большая разница

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 15-го тура чемпионшипа против "Мидлсбро" отметил, что результат игр в турнире непредсказуем.

Также российский специалист посетовал на низкую реализацию моментов во встрече 14-го тура против "Ноттингем Форест" (2:3).

"Этот матч - большой тест для нас, как и любой другой, -цитирует официальный сайт "Халла" Слуцкого. - Что касается силы, не думаю, что между "Ноттингемом" и "Мидлсбро" есть большая разница - это две хорошие команды. На выходных был матч, в котором обе команды создавали моменты, но одна не использовала свои. Другая воспользовалась своими и победила.

Матчи в чемпионшипе непредсказуемы, потому что 90 процентов команд не отличаются друг от друга по классу.

Во вторник мы должны быть готовы сыграть максимально активно".

Напомним, после 14 туров "Халл" Слуцкого располагается на 17-й строчке турнирной таблице чемпионшипа, набрав 16 игр. У занимающего 1-ю строчку "Шеффилд Юнайтед" 30 баллов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 22:05
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 22:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Напомним, после 14 туров "Халл" Слуцкого располагается на 17-й строчке турнирной таблице чемпионшипа, набрав 16 игр. У занимающего 1-ю строчку "Шеффилд Юнайтед" 30 баллов.

А была бы более понятная система подсчета, то Слуцкий сейчас был бы более вменяемый. )))


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