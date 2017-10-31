Леонид Слуцкий: не думаю, что между "Ноттингемом" и "Миддлсбро" есть большая разница

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 15-го тура чемпионшипа против "Мидлсбро" отметил, что результат игр в турнире непредсказуем.Также российский специалист посетовал на низкую реализацию моментов во встрече 14-го тура против "Ноттингем Форест" (2:3)."Этот матч - большой тест для нас, как и любой другой, -цитирует официальный сайт "Халла" Слуцкого. - Что касается силы, не думаю, что между "Ноттингемом" и "Мидлсбро" есть большая разница - это две хорошие команды. На выходных был матч, в котором обе команды создавали моменты, но одна не использовала свои. Другая воспользовалась своими и победила.Матчи в чемпионшипе непредсказуемы, потому что 90 процентов команд не отличаются друг от друга по классу.Во вторник мы должны быть готовы сыграть максимально активно".Напомним, после 14 туров "Халл" Слуцкого располагается на 17-й строчке турнирной таблице чемпионшипа, набрав 16 игр. У занимающего 1-ю строчку "Шеффилд Юнайтед" 30 баллов.