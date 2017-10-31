Президент "ПСЖ" обвинил главу федерации футбола Испании в клевете

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал высказывание главы федерации футбола Испании Хавьера Тебаса, который предложил исключить парижан и "Манчестер Сити" из еврокубков из-за нарушений правил финансового fair play."Мы не собираемся отвечать на клевету со стороны Тебаса и комментировать его ложные обвинения в адрес "ПСЖ"У него есть более важные дела, чем копаться в финансах "Пари Сен-Жермен", — сказал президент французского клуба.