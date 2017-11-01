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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Халл Сити" уступил "Мидлсбро" в домашнем матче
Чемпионат Англии
Чемпионшип
15-й тур
"Халл Сити" - "Мидлсбро" - 1:3 (0:2)
Голы: Брейтуэйт, 13 (0:1). Ассомбалонга, 36 (0:2). Грощицки, 72 (1:2). Лидбиттер, 85 - с пенальти (1:3)
Отметим, команда Леонида Слуцкого в текущем сезоне занимает 17 место в турнирной таблице.
Чемпионшип
15-й тур
"Халл Сити" - "Мидлсбро" - 1:3 (0:2)
Голы: Брейтуэйт, 13 (0:1). Ассомбалонга, 36 (0:2). Грощицки, 72 (1:2). Лидбиттер, 85 - с пенальти (1:3)
Отметим, команда Леонида Слуцкого в текущем сезоне занимает 17 место в турнирной таблице.
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