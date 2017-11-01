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"Халл Сити" уступил "Мидлсбро" в домашнем матче

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15-й тур

"Халл Сити" - "Мидлсбро" - 1:3 (0:2)

Голы: Брейтуэйт, 13 (0:1). Ассомбалонга, 36 (0:2). Грощицки, 72 (1:2). Лидбиттер, 85 - с пенальти (1:3)

Отметим, команда Леонида Слуцкого в текущем сезоне занимает 17 место в турнирной таблице.
Сегодня, 00:50
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2
(1)
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ленька едь домой, тренерство это явно не твое
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 01:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Такое ощущение, что когда-то Абрамович звал Викторовича в Челси, а тот ему отказал...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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