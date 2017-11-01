Киевское "Динамо" удалило русскоязычную версию своего сайта

Пользователям на официальном сайте киевского "Динамо" теперь доступны только украинский и английский языки.Русскоязычная версия сайта недоступна. Из правого верхнего угла пропала иконка с российским флагом."Динамо" из Киева – первая команда не из Москвы, которая выиграла первенство СССР. В советский период на счету киевлян 13 побед в чемпионате, девять Кубков и три Суперкубка страны.