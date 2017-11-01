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Киевское "Динамо" удалило русскоязычную версию своего сайта

Пользователям на официальном сайте киевского "Динамо" теперь доступны только украинский и английский языки.

Русскоязычная версия сайта недоступна. Из правого верхнего угла пропала иконка с российским флагом.

"Динамо" из Киева – первая команда не из Москвы, которая выиграла первенство СССР. В советский период на счету киевлян 13 побед в чемпионате, девять Кубков и три Суперкубка страны.

"Советский спорт"
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 19:31
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6
(2)
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:18) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
вообще покуй


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Та й то - кому воно тут потрібно?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: Констанция Щеглова (Сегодня, 20:06) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Black Fox
кому оно здесь нужно это Динамо

вашему толяну бандеровцу... дырявая юристка...
Регистрация: 4.07.2017
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:47) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
кому оно здесь нужно это Динамо
разве что Федуну blush
вообще странно, президент страны еврей, премьер еврей, президент местного футбольного союза еврей, владелец Динамо - еврей...
почему на сайте нет идиша?


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:36) #
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Да будет срач! smiley
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Динамо" из Киева – первая команда не из Москвы, которая выиграла первенство СССР

да хоть из какого города...такими темпами будут на уровне Шерифа или Сконто


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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