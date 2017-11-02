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Киевское "Динамо" могут исключить из еврокубков

Федерация футбола Украины получила письмо из Ньона, в котором УЕФА поставила под сомнение целесообразность выдачи "Динамо" лицензии на участие в еврокубках, сообщает football.ua.

В письме указано, что у "Динамо" существует определенная задолженность, которую столичный клуб скрыл при подаче документов на аттестацию в главный европейский футбольный орган. По каким именно финансовым операциям у киевлян есть долги в данный момент неизвестно.

Также не разглашается никакая информация по поводу разбирательства с УЕФА. Сейчас между европейскими футбольными чиновниками и "Динамо" продолжается обмен письмами. Таким образом, если вина киевского клуба будет доказана, "Динамо" может потерять право на участие в еврокубках.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 03:30
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