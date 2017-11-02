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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Футболиста удалили через семь секунд после начала матча
Футболист Нестор Мартин Алегре получил две желтые карточки за семь секунд с момента выхода на поле.
В матче между "Тиро Федерал де Мерседес" и "Депортиво Мадариага" в аргентинском городе Корриенте футболист получил первую желтую карточку за то, что слишком быстро вошел в игру, а вторую — за оскорбления судьи.
"Газета.ру"
В матче между "Тиро Федерал де Мерседес" и "Депортиво Мадариага" в аргентинском городе Корриенте футболист получил первую желтую карточку за то, что слишком быстро вошел в игру, а вторую — за оскорбления судьи.
"Газета.ру"
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