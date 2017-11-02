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Футболиста удалили через семь секунд после начала матча

Футболист Нестор Мартин Алегре получил две желтые карточки за семь секунд с момента выхода на поле.

В матче между "Тиро Федерал де Мерседес" и "Депортиво Мадариага" в аргентинском городе Корриенте футболист получил первую желтую карточку за то, что слишком быстро вошел в игру, а вторую — за оскорбления судьи.

"Газета.ру"
Сегодня, 21:03
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