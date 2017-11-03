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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Болельщик "Марселя": Эвра стал оскорблять наших матерей, мы завелись
Болельщик "Марселя" Вильям рассказал об инциденте с защитником Патрисом Эвра, произошедшим перед матчем с "Гимарайншем". Напомним, 36-летний футболист ногой ударил одного из фанатов и получил красную карточку еще до начала матча.
"Во время разминки мы начали немного задевать Эвра, потому что в последних матчах он выглядел не очень. Нападающие начали бить по воротам, и Эвра, хоть я и не знаю, что он там делал, тоже бил с ними.
Он не попадал в ворота и бил по трибуне. Хотя попасть в ворота профессионалу не так сложно. В одном из эпизодов он попал в голову кому-то из фанатов, хоть и не специально. После этого он начал оскорблять нас. С этого все и началось.
Атмосфера накалилась. Я не могу процитировать, что мы кричали ему, но это были нецензурные слова. В ответ он начал оскорблять наших матерей. Мы завелись. Это не оправдывает наше поведение, но это не так плохо, как удар Эвра. Ему не место в футболе и в форме "Марселя", – сказал Вильям.
Sports.ru
"Во время разминки мы начали немного задевать Эвра, потому что в последних матчах он выглядел не очень. Нападающие начали бить по воротам, и Эвра, хоть я и не знаю, что он там делал, тоже бил с ними.
Он не попадал в ворота и бил по трибуне. Хотя попасть в ворота профессионалу не так сложно. В одном из эпизодов он попал в голову кому-то из фанатов, хоть и не специально. После этого он начал оскорблять нас. С этого все и началось.
Атмосфера накалилась. Я не могу процитировать, что мы кричали ему, но это были нецензурные слова. В ответ он начал оскорблять наших матерей. Мы завелись. Это не оправдывает наше поведение, но это не так плохо, как удар Эвра. Ему не место в футболе и в форме "Марселя", – сказал Вильям.
Sports.ru
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