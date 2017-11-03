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Полиция арестовала шестерых фанатов "Милана"

Полиция греческого города Афины арестовала шестерых фанатов итальянского "Милан", которые столкнулись с болельщиками местной команды АЕК после матча Лиги Европы.

Отмечается, что конфликт произошел на железнодорожной станции после игры, которая завершилась со счетом 0:0. В ходе потасовки фанаты сожгли два вагона электрички.

Итальянские болельщики были госпитализированы, но после выписки правоохранительные органы города их задержали.

"Газета.ру"
Теги: Милан
Сегодня, 20:23
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