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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (12)
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (12)
Полиция арестовала шестерых фанатов "Милана"
Полиция греческого города Афины арестовала шестерых фанатов итальянского "Милан", которые столкнулись с болельщиками местной команды АЕК после матча Лиги Европы.
Отмечается, что конфликт произошел на железнодорожной станции после игры, которая завершилась со счетом 0:0. В ходе потасовки фанаты сожгли два вагона электрички.
Итальянские болельщики были госпитализированы, но после выписки правоохранительные органы города их задержали.
"Газета.ру"
Отмечается, что конфликт произошел на железнодорожной станции после игры, которая завершилась со счетом 0:0. В ходе потасовки фанаты сожгли два вагона электрички.
Итальянские болельщики были госпитализированы, но после выписки правоохранительные органы города их задержали.
"Газета.ру"
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