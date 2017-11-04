Патрис Эвра отстранен от тренировок с "Марселем"

Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро встретился с защитником Патрисом Эвра и сообщил ему временном отстранении от работы.Эвра будет позже приглашен на встречу, на которой примут решение о дальнейших дисциплинарных мерах.В заявлении "Марселя" также говорится, что ведется расследование в отношении фанатов, которые оскорбляли Эвра. При этом отмечается, что игрок должен был вести себя сдержаннее и не реагировать на провокации.Напомним, что перед матчем Лиги Европы против "Витории Гимараэш" 36-летний футболист ударил одного болельщика ногой и получил красную карточку.Сообщалось, что Эвра будет дисквалифицирован минимум на 5 матчей.