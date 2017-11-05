Юпп Хайнкес: месяц назад и не думали, что будем опережать "Боруссию" на шесть очков

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией"."Сегодня у нас был очень хороший соперник, который показал потрясающий футбол прежде всего в первом тайме. Нужно также признать, что у "Боруссии" были отличные шансы забить. Но наш вратарь действовал надежно.Четыре недели назад невозможно было представить, что мы будем опережать на шесть очков дортмундскую "Боруссию" и на четыре "РБ Лейпциг". Мы очень много работали, чтобы добиться этого. Когда в состав вернутся травмированные игроки, заиграем еще лучше и, надеюсь, успешнее", - цитирует тренера пресс-служба клуба.