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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Давид Мойес может сменить Билича на посту главного тренера "Вест Хэма"
Руководство английского "Вест Хэм Юнайтед" задумывается об увольнении главного тренера лондонской команды Славена Билича после разгромного поражения от "Ливерпуля" со счетом 1:4, сообщает Goal.
Отмечается, что боссы "Вест Хэма" уже определились с кандидатурой сменщика хорватского специалиста. Им может стать шотландец Дэвид Мойес, известный по работе с "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед".
Мойесу будет предложен контракт на шесть месяцев. Кроме того, в тренерский штаб 54-летнего шотландца войдет Фил Невилл. Решение о смене тренера может быть принято во время перерыва, который связан с играми сборных.
Последним клубом Мойеса был "Сандерленд". Под руководством шотландского специалиста "черные коты" вылетели в Чемпионшип по итогам сезона-2016/17.
"Газета.ру"
Отмечается, что боссы "Вест Хэма" уже определились с кандидатурой сменщика хорватского специалиста. Им может стать шотландец Дэвид Мойес, известный по работе с "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед".
Мойесу будет предложен контракт на шесть месяцев. Кроме того, в тренерский штаб 54-летнего шотландца войдет Фил Невилл. Решение о смене тренера может быть принято во время перерыва, который связан с играми сборных.
Последним клубом Мойеса был "Сандерленд". Под руководством шотландского специалиста "черные коты" вылетели в Чемпионшип по итогам сезона-2016/17.
"Газета.ру"
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