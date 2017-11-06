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Делле Алли не поможет сборной Англии в ближайших матчах

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли не поможет сборной Англии в контрольных матчах с национальными командами Германии и Бразилии из-за травмы.

У футболиста повреждения подколенного сухожилия. Из-за этой травмы Алли не сыграет в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас".

Сборная Англии проведет товарищеские игры с Германией 10 ноября и с бразильцами — 14 ноября.

"Газета.ру"
Теги: Алли Сборная Англии
Сегодня, 20:32
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