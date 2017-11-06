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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Делле Алли не поможет сборной Англии в ближайших матчах
Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли не поможет сборной Англии в контрольных матчах с национальными командами Германии и Бразилии из-за травмы.
У футболиста повреждения подколенного сухожилия. Из-за этой травмы Алли не сыграет в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас".
Сборная Англии проведет товарищеские игры с Германией 10 ноября и с бразильцами — 14 ноября.
"Газета.ру"
У футболиста повреждения подколенного сухожилия. Из-за этой травмы Алли не сыграет в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас".
Сборная Англии проведет товарищеские игры с Германией 10 ноября и с бразильцами — 14 ноября.
"Газета.ру"
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