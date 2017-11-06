Делле Алли не поможет сборной Англии в ближайших матчах

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли не поможет сборной Англии в контрольных матчах с национальными командами Германии и Бразилии из-за травмы.У футболиста повреждения подколенного сухожилия. Из-за этой травмы Алли не сыграет в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас".Сборная Англии проведет товарищеские игры с Германией 10 ноября и с бразильцами — 14 ноября.