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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Технический директор "Челси" ушел с поста после десяти лет работы
Майкл Эменало после десяти лет работы подал в отставку с поста технического директора "Челси".
Эменало сообщил владельцу "Челси" Роману Абрамовичу о желании покинуть свой пост на прошлой неделе, когда тот посещал тренировочную базу команды в Кобхэме. Для Абрамовича данная новость стала неожиданной, так как он доверял Эменало и прислушивался к его советам.
Эменало приобрел в команду Эдена Азара, Тибо Куртуа, Кевина де Брюйне и Сесара Аспиликуэту.
Специалист начал работу в "Челси" в 2007 году. В начале он работал скаутом, а затем помощником в тренерском штабе. Должность технического директора клуба он занял в 2011 году, став отвечать за трансферную политику и привлечение молодежи.
"Газета.ру"
Эменало сообщил владельцу "Челси" Роману Абрамовичу о желании покинуть свой пост на прошлой неделе, когда тот посещал тренировочную базу команды в Кобхэме. Для Абрамовича данная новость стала неожиданной, так как он доверял Эменало и прислушивался к его советам.
Эменало приобрел в команду Эдена Азара, Тибо Куртуа, Кевина де Брюйне и Сесара Аспиликуэту.
Специалист начал работу в "Челси" в 2007 году. В начале он работал скаутом, а затем помощником в тренерском штабе. Должность технического директора клуба он занял в 2011 году, став отвечать за трансферную политику и привлечение молодежи.
"Газета.ру"
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