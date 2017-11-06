Технический директор "Челси" ушел с поста после десяти лет работы

Майкл Эменало после десяти лет работы подал в отставку с поста технического директора "Челси".Эменало сообщил владельцу "Челси" Роману Абрамовичу о желании покинуть свой пост на прошлой неделе, когда тот посещал тренировочную базу команды в Кобхэме. Для Абрамовича данная новость стала неожиданной, так как он доверял Эменало и прислушивался к его советам.Эменало приобрел в команду Эдена Азара, Тибо Куртуа, Кевина де Брюйне и Сесара Аспиликуэту.Специалист начал работу в "Челси" в 2007 году. В начале он работал скаутом, а затем помощником в тренерском штабе. Должность технического директора клуба он занял в 2011 году, став отвечать за трансферную политику и привлечение молодежи.