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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В чемпионате Германии уволили главу видеопросмотров
Немецкий футбольный союз (DFB) отправил в отставку Хельмута Круга с поста главы проекта системы видеоповторов (VAR).
Новой главой назначен Лутц Майкл Фрелих.
Также Круг покинет должность советника в контрольном центре немецкой Бундеслиги, который находится в Кельне. При этом экс-глава системы видеопомощи арбитрам будет заниматься анализом работы системы и технической документацией.
Во время матча десятого тура чемпионата Германии "Вольфсбург" — "Шальке" он дважды отменил решения супервайзера, оба раза в пользу клуба из Гельзенкиркена.
"Газета.ру"
Новой главой назначен Лутц Майкл Фрелих.
Также Круг покинет должность советника в контрольном центре немецкой Бундеслиги, который находится в Кельне. При этом экс-глава системы видеопомощи арбитрам будет заниматься анализом работы системы и технической документацией.
Во время матча десятого тура чемпионата Германии "Вольфсбург" — "Шальке" он дважды отменил решения супервайзера, оба раза в пользу клуба из Гельзенкиркена.
"Газета.ру"
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