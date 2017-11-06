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В чемпионате Германии уволили главу видеопросмотров

Немецкий футбольный союз (DFB) отправил в отставку Хельмута Круга с поста главы проекта системы видеоповторов (VAR).

Новой главой назначен Лутц Майкл Фрелих.

Также Круг покинет должность советника в контрольном центре немецкой Бундеслиги, который находится в Кельне. При этом экс-глава системы видеопомощи арбитрам будет заниматься анализом работы системы и технической документацией.

Во время матча десятого тура чемпионата Германии "Вольфсбург" — "Шальке" он дважды отменил решения супервайзера, оба раза в пользу клуба из Гельзенкиркена.

"Газета.ру"
Сегодня, 22:21
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№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это не повод. Повод - если не по правилам.


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Регистрация: 6.03.2007
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