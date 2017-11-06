В чемпионате Германии уволили главу видеопросмотров

Немецкий футбольный союз (DFB) отправил в отставку Хельмута Круга с поста главы проекта системы видеоповторов (VAR).Новой главой назначен Лутц Майкл Фрелих.Также Круг покинет должность советника в контрольном центре немецкой Бундеслиги, который находится в Кельне. При этом экс-глава системы видеопомощи арбитрам будет заниматься анализом работы системы и технической документацией.Во время матча десятого тура чемпионата Германии "Вольфсбург" — "Шальке" он дважды отменил решения супервайзера, оба раза в пользу клуба из Гельзенкиркена.