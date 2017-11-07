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"Наполи" подозревают в махинациях с билетами

В отношении "Наполи" начато расследование. Членов клуба подозревают в махинациях, связанных с продажей билетов.

"Проводится такое же расследование, как и в "Ювентусе", но только прокуратурой в Неаполе.

На сегодняшний день проведено 34 слушания. Складывающая картина вызывает беспокойство. Мы намерены предотвратить подобные инциденты в будущем", – сообщил представитель комиссии по борьбе с мафией.

В случае, если будут найдены доказательства причастности "Наполи" к махинациям, дело направят в суд.

Ранее за подобные махинации был отстранен от футбола на один год президент "Ювентуса" Андреа Аньелли.

Sports.ru
Теги: Наполи
Сегодня, 01:28
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