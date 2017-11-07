"Наполи" подозревают в махинациях с билетами

В отношении "Наполи" начато расследование. Членов клуба подозревают в махинациях, связанных с продажей билетов."Проводится такое же расследование, как и в "Ювентусе", но только прокуратурой в Неаполе.На сегодняшний день проведено 34 слушания. Складывающая картина вызывает беспокойство. Мы намерены предотвратить подобные инциденты в будущем", – сообщил представитель комиссии по борьбе с мафией.В случае, если будут найдены доказательства причастности "Наполи" к махинациям, дело направят в суд.Ранее за подобные махинации был отстранен от футбола на один год президент "Ювентуса" Андреа Аньелли.