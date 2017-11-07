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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: Криштиану Роналду поспорил, что станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду уверен, что станет лучшим бомбардиром испанской Примеры в текущем сезоне.
Португалец поспорил с партнерами по команде, что выиграет бомбардирскую гонку, сообщили в эфире радио Onda Cero. Роналду намерен отправить выигранные деньги на благотворительность.
Также отмечается, что 32-летний футболист разозлился после того, как Иско не отпраздновал с ним гол в ворота "Лас-Пальмаса" (3:0) в матче 11-го тура первенства Испании. Португалец стал автором результативной передачи.
В текущем сезоне Роналду в 7 матчах Ла Лиги забил 1 гол. У лидера в списке бомбардиров Лионеля Месси 12 мячей в 11 играх за "Барселону".
Чемпионат
Португалец поспорил с партнерами по команде, что выиграет бомбардирскую гонку, сообщили в эфире радио Onda Cero. Роналду намерен отправить выигранные деньги на благотворительность.
Также отмечается, что 32-летний футболист разозлился после того, как Иско не отпраздновал с ним гол в ворота "Лас-Пальмаса" (3:0) в матче 11-го тура первенства Испании. Португалец стал автором результативной передачи.
В текущем сезоне Роналду в 7 матчах Ла Лиги забил 1 гол. У лидера в списке бомбардиров Лионеля Месси 12 мячей в 11 играх за "Барселону".
Чемпионат
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