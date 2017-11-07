Португальский тренер станцевал под шум фанатов после победы в Кубке Малайзии

Португальский тренер малазийского клуба "Джохор Дарул Такзим" Улишеш Мораиш необычным образом отпраздновал очередной успех клуба.После победы в Кубке страны над "Кедахом" (2:0) Мораиш подошел к трибуне с болельщиками команды и стал совершать необычные энергичные движения. Болельщики ответили наставнику шумовой поддержкой.[media=https://www.facebook.com/RedCardTV/videos/1576478222416112/]