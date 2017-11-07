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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Португальский тренер станцевал под шум фанатов после победы в Кубке Малайзии
Португальский тренер малазийского клуба "Джохор Дарул Такзим" Улишеш Мораиш необычным образом отпраздновал очередной успех клуба.
После победы в Кубке страны над "Кедахом" (2:0) Мораиш подошел к трибуне с болельщиками команды и стал совершать необычные энергичные движения. Болельщики ответили наставнику шумовой поддержкой.
[media=https://www.facebook.com/RedCardTV/videos/1576478222416112/]
"Газета.ру"
После победы в Кубке страны над "Кедахом" (2:0) Мораиш подошел к трибуне с болельщиками команды и стал совершать необычные энергичные движения. Болельщики ответили наставнику шумовой поддержкой.
[media=https://www.facebook.com/RedCardTV/videos/1576478222416112/]
"Газета.ру"
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