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Португальский тренер станцевал под шум фанатов после победы в Кубке Малайзии

Португальский тренер малазийского клуба "Джохор Дарул Такзим" Улишеш Мораиш необычным образом отпраздновал очередной успех клуба.

После победы в Кубке страны над "Кедахом" (2:0) Мораиш подошел к трибуне с болельщиками команды и стал совершать необычные энергичные движения. Болельщики ответили наставнику шумовой поддержкой.

[media=https://www.facebook.com/RedCardTV/videos/1576478222416112/]

"Газета.ру"
Сегодня, 21:15
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