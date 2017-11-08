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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Мостовой: для Зобнина очень важен приезд в сборную России
Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника Романа Зобнина, который недавно восстановился после травмы.
"Что касается приезда Зобнина в сборную России, хочу заметить, что для футболиста это очень важно — именно дня него самого.
У Зобнина была тяжелая травма, и сейчас у него есть возможность окунуться в атмосферу сборной, почувствовать себя нужным. Тем более что он молодой — у него еще все впереди", - цитирует Мостового "Газета.ру".
"Что касается приезда Зобнина в сборную России, хочу заметить, что для футболиста это очень важно — именно дня него самого.
У Зобнина была тяжелая травма, и сейчас у него есть возможность окунуться в атмосферу сборной, почувствовать себя нужным. Тем более что он молодой — у него еще все впереди", - цитирует Мостового "Газета.ру".
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