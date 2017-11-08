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Александр Мостовой: для Зобнина очень важен приезд в сборную России

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника Романа Зобнина, который недавно восстановился после травмы.

"Что касается приезда Зобнина в сборную России, хочу заметить, что для футболиста это очень важно — именно дня него самого.

У Зобнина была тяжелая травма, и сейчас у него есть возможность окунуться в атмосферу сборной, почувствовать себя нужным. Тем более что он молодой — у него еще все впереди", - цитирует Мостового "Газета.ру".
Теги: Мостовой Зобнин Сборная России
Сегодня, 01:41
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