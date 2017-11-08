"ПСЖ" нужно продать игроков на 80 млн евро, чтобы не нарушить правила ФФП

У "ПСЖ" могут возникнуть проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей в сезоне-2017/18.Перед началом следующего сезона УЕФА проведет проверку по итогам трансферной кампании парижан нынешним летом, когда они подписали Дани Алвеса, Неймара и Килиана Мбаппе.Чтобы соответствовать нормам ФФП, "Пари Сен-Жермен" необходимо выручить от продажи собственных игроков в зимнее трансферное окно около 80 миллионов евро. Парижский клуб готов расстаться с Анхелем Ди Марией и Лукасом Моурой. Однако в Париже опасаются, что другие клубы, зная о проблемах "ПСЖ" с ФФП, будут сбивать цену на игроков.В случае нарушения правил ФФП по итогам сезоне-2017/18 УЕФА может исключить "ПСЖ" из Лиги чемпионов.