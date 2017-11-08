Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"ПСЖ" нужно продать игроков на 80 млн евро, чтобы не нарушить правила ФФП

У "ПСЖ" могут возникнуть проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей в сезоне-2017/18.

Перед началом следующего сезона УЕФА проведет проверку по итогам трансферной кампании парижан нынешним летом, когда они подписали Дани Алвеса, Неймара и Килиана Мбаппе.

Чтобы соответствовать нормам ФФП, "Пари Сен-Жермен" необходимо выручить от продажи собственных игроков в зимнее трансферное окно около 80 миллионов евро. Парижский клуб готов расстаться с Анхелем Ди Марией и Лукасом Моурой. Однако в Париже опасаются, что другие клубы, зная о проблемах "ПСЖ" с ФФП, будут сбивать цену на игроков.

В случае нарушения правил ФФП по итогам сезоне-2017/18 УЕФА может исключить "ПСЖ" из Лиги чемпионов.

Sports.ru
Теги: ПСЖ
Сегодня, 01:07
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.