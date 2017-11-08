Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Манчестер Сити" проявляет интерес к Хуану Мате

"Манчестер Сити" может предложить контракт хавбеку "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Express.

Соглашение 29-летнего игрока с "Юнайтед" рассчитано до лета 2018 года, а переговоры о пролонгации на данный момент не увенчались успехом.

В "Манчестер Сити" рассматривают Мату как замену Давиду Сильве, срок действия его договора также истекает ближайшим летом.
Теги: Манчестер Сити Мата
Сегодня, 07:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.