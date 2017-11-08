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Дмитрий Чигринский: Роналду - эгоист, а Месси всегда думает о команде

Экс-защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский, выступающий за АЕК, вспомнил время, проведённое в каталонском клубе.

"Барселона" - это совершенно другой мир. Я был поражён уровнем моих партнёров по команде, таких как Месси или Ибрагимович. Быть частью такой команды - это нечто невероятное, но € 25 млн, заплаченные за меня, конечно же, давили психологически. Мне нужно было больше времени, чтобы приспособиться к команде, но я не смог этого сделать.

Роналду - хороший бомбардир, но не лучший в мире, потому что он эгоист. Месси отличается тем, что всегда думает о команде", - приводит слова Чигринского "Чемпионат" со ссылкой на Sport.es.
Теги: Чигринский Барселона
Сегодня, 08:15
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
...Роналду - хороший бомбардир, но не лучший в мире, потому что он эгоист. Месси отличается тем, что всегда думает о команде...

А ничего, что этот "эгоист" обновил рекорд Реала по голевым передачам?
Регистрация: 23.11.2009
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