Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роберт Левандовский отправил 23 тысячи евро на счет несуществующего больного ребенка

Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский попался на уловку мошенников, передает Bild.

Несколько месяцев назад 29-летний футболист направил сумму в 23 тысячи евро в помощь больному ребенку, которого не существовало. Игрок баварцев направил средства на лечение двухлетнего мальчика из Польши, больного раком глаза, и нуждающегося в операции в США.

Как сообщалось на сайте сбора денег, родители ребенка собрали миллион польских злот для поездки в США, нападающий "Баварии" решил пожертвовать 100?000 злот (23,5 тысячи евро).

Устроившие акцию злоумышленники были обличены, они обязались выплатить деньги жертвам их мошенничества. Самого Левандовского допросила прокуратура в качестве пострадавшего.

Sports.ru
Теги: Левандовски
Сегодня, 09:38
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Repehko (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
а вот такие поступок нашим футболистам и снился, впрочем о чем это я.
Регистрация: 11.10.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.