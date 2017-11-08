Роберт Левандовский отправил 23 тысячи евро на счет несуществующего больного ребенка

Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский попался на уловку мошенников, передает Bild.Несколько месяцев назад 29-летний футболист направил сумму в 23 тысячи евро в помощь больному ребенку, которого не существовало. Игрок баварцев направил средства на лечение двухлетнего мальчика из Польши, больного раком глаза, и нуждающегося в операции в США.Как сообщалось на сайте сбора денег, родители ребенка собрали миллион польских злот для поездки в США, нападающий "Баварии" решил пожертвовать 100?000 злот (23,5 тысячи евро).Устроившие акцию злоумышленники были обличены, они обязались выплатить деньги жертвам их мошенничества. Самого Левандовского допросила прокуратура в качестве пострадавшего.