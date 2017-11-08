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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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УЕФА в день рождения "Гражданской обороны" процитировал слова Летова о футболе
УЕФА напомнил, что сегодня исполняется 33 года с момента основания рок-группы "Гражданская оборона".
"Для меня футбол – это не спорт, это рок-н-ролл, это панк-рок, экстремальный вид искусства, философия и политика", – говорится в твиттере УЕФА.
Напомним, что Летов всю жизнь болел за ЦСКА.
"Для меня футбол – это не спорт, это рок-н-ролл, это панк-рок, экстремальный вид искусства, философия и политика", – говорится в твиттере УЕФА.
Напомним, что Летов всю жизнь болел за ЦСКА.
Ровно 33 года назад музыкант и большой любитель футбола Егор Летов основал группу "Гражданская оборона" ???#классика pic.twitter.com/cZmhegsf9L— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 8, 2017
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