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УЕФА в день рождения "Гражданской обороны" процитировал слова Летова о футболе

УЕФА напомнил, что сегодня исполняется 33 года с момента основания рок-группы "Гражданская оборона".

"Для меня футбол – это не спорт, это рок-н-ролл, это панк-рок, экстремальный вид искусства, философия и политика", – говорится в твиттере УЕФА.

Напомним, что Летов всю жизнь болел за ЦСКА.

Сегодня, 17:34
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№4 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 18:39) #
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Чеферин, видать, фанател в молодости.
Регистрация: 17.02.2008
№3 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 18:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Игорю Федоровичу вечная память!
Регистрация: 14.03.2010
№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:16) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Винтовка это праздник и всё летит в изду, царство небесное Егору


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: Br.Li (Сегодня, 18:10) #
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Я в шоке! В УЕФА знают ГрОб?
Регистрация: 21.08.2014
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