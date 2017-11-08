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В Англии впервые используют ВАР во время матча с Германией

Футбольная ассоциация подтвердила информацию о том, что впервые в истории в пятницу в Англии прибегнут к услугам видеоарбитра – в товарищеском матче английской и германской сборных на "Уэмбли".

Фактически в ходе игры будут использованы две системы, призванные облегчить работу судьям: система определения взятия ворот, установленная на стадионе еще в 2014 году, и новая система видеоповторов.

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) дал добро на эксперимент. Кроме того, ФА собирается использовать ВАР на некоторых матчах Кубка Англии в январе будущего года. Не исключено, что уже в следующем сезоне видеоповторы станут применять в каждом матче премьер-лиги.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 19:53
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№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 20:05) #
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Регистрация: 16.09.2010
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