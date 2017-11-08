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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В Англии впервые используют ВАР во время матча с Германией
Футбольная ассоциация подтвердила информацию о том, что впервые в истории в пятницу в Англии прибегнут к услугам видеоарбитра – в товарищеском матче английской и германской сборных на "Уэмбли".
Фактически в ходе игры будут использованы две системы, призванные облегчить работу судьям: система определения взятия ворот, установленная на стадионе еще в 2014 году, и новая система видеоповторов.
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) дал добро на эксперимент. Кроме того, ФА собирается использовать ВАР на некоторых матчах Кубка Англии в январе будущего года. Не исключено, что уже в следующем сезоне видеоповторы станут применять в каждом матче премьер-лиги.
"Спорт-Экспресс"
Фактически в ходе игры будут использованы две системы, призванные облегчить работу судьям: система определения взятия ворот, установленная на стадионе еще в 2014 году, и новая система видеоповторов.
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) дал добро на эксперимент. Кроме того, ФА собирается использовать ВАР на некоторых матчах Кубка Англии в январе будущего года. Не исключено, что уже в следующем сезоне видеоповторы станут применять в каждом матче премьер-лиги.
"Спорт-Экспресс"
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