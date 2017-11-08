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Роман Абрамович считает, что отношения между Конте и командой ухудшились

Владелец "Челси" Роман Абрамович заинтересовался ситуацией в команде после отстранения защитника Давида Луиза перед игрой с "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

Луиз был отстранен главным тренером Антонио Конте. Как сообщалось, это было связано с отношением бразильца к тренировкам после игры с "Ромой", также выдвигалась версия о позиции самого Луиза, который считал, что его наказывают за дружбу с Диего Костой.

Абрамович поинтересовался отношением Конте и футболистов. Причем его интересовала не конкретная ситуация с Луизом, а ухудшившиеся, по его мнению, отношения тренера со всей командой.

Sports.ru
Сегодня, 23:31
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:38) #
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Это мнение не понятно кого....Тренер должен быть Главным....Чемпионство видимо быстро забывается...а Луиз то в одной команде то в другой....микроклимат важное составляющая победы ,но Конте правильно поступает...победа над М.Ю ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 23:34) #
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Болеет за:
«МЮ»
Слуцкий наладит атмосферу,ты же к этому подводишь обрашка,скорее бы уже пельмень тебя пустил по миру sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017
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