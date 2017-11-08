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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Абрамович считает, что отношения между Конте и командой ухудшились
Владелец "Челси" Роман Абрамович заинтересовался ситуацией в команде после отстранения защитника Давида Луиза перед игрой с "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.
Луиз был отстранен главным тренером Антонио Конте. Как сообщалось, это было связано с отношением бразильца к тренировкам после игры с "Ромой", также выдвигалась версия о позиции самого Луиза, который считал, что его наказывают за дружбу с Диего Костой.
Абрамович поинтересовался отношением Конте и футболистов. Причем его интересовала не конкретная ситуация с Луизом, а ухудшившиеся, по его мнению, отношения тренера со всей командой.
Sports.ru
Луиз был отстранен главным тренером Антонио Конте. Как сообщалось, это было связано с отношением бразильца к тренировкам после игры с "Ромой", также выдвигалась версия о позиции самого Луиза, который считал, что его наказывают за дружбу с Диего Костой.
Абрамович поинтересовался отношением Конте и футболистов. Причем его интересовала не конкретная ситуация с Луизом, а ухудшившиеся, по его мнению, отношения тренера со всей командой.
Sports.ru
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