Роман Абрамович считает, что отношения между Конте и командой ухудшились

Владелец "Челси" Роман Абрамович заинтересовался ситуацией в команде после отстранения защитника Давида Луиза перед игрой с "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.Луиз был отстранен главным тренером Антонио Конте. Как сообщалось, это было связано с отношением бразильца к тренировкам после игры с "Ромой", также выдвигалась версия о позиции самого Луиза, который считал, что его наказывают за дружбу с Диего Костой.Абрамович поинтересовался отношением Конте и футболистов. Причем его интересовала не конкретная ситуация с Луизом, а ухудшившиеся, по его мнению, отношения тренера со всей командой.