Луис Суарес: совру, если скажу, что доволен своей формой

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поделился мнением о своей неудачной серии и малом количестве голов."Я самый большой свой критик. Были матчи, где я помогал команде и был доволен, даже несмотря на то, что не забивал. Но были и другие матчи, в которых я делал все, чтобы забить, но не забивал. Дело не в движении. Бывают моменты, когда ты делаешь все, чтобы забить гол, но мяч не заходит в ворота. Иногда, наоборот, ты бьешь неудачно, но мяч заходит.Нападающие привыкли к таким моментам и должны с ними мириться. Я знаю, что обязан забивать, потому что это моя работа, но команда пока хорошо делает свою работу и не нуждается в моих голах. Я не чувствую никакого беспокойства. Озабоченным стоит быть, когда мяч у тебя и нужно обыграть пятерых. В этом плане я спокоен. Конечно, я совру, если скажу, что доволен своей формой. Я знаю, что могу давать команде больше. Я знаю, что если забьешь один гол – за ним пойдут и другие.Изменения схемы Вальверде – последнее, что можно винить в моей результативности. Конечно, когда есть такой игрок, как Неймар, все строится по-другому, но это не тренер просит меня играть слева, это я смещаюсь туда, когда вижу, что там никого нет.Тренер знает, что я могу хорошо играть вне зависимости от позиции. Если я смещаюсь налево, то это потому что я вижу пространство, а не из-за изменений схемы", - цитирует Суареса Diario Sport.