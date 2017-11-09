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"Кайрат" обсуждает продление контракта с Аршавиным только на один сезон

Технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий рассказал о переговорах с форвардом Андреем Аршавиным о продлении контракта.

"Кайрат" обсуждает продление контракта с Аршавиным только на один сезон, в 36 лет о долгосрочном соглашении говорить не приходится, и такой вопрос даже не ставится. Мы считаем, что для него является преступлением заканчивать карьеру сейчас.

Факт того, что ведутся переговоры о следующем сезоне, говорит о том, что футболиста все устраивает в "Кайрате". Я не думаю, что Аршавин рассматривает всерьез какие-то другие предложения", - цитирует Калакуцкого ТАСС.
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 19:25
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