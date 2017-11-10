Жорди Альба: после ухода Неймара я наслаждаюсь игрой

Защитник "Барселоны" Жорди Альба рассказал об изменениях в игре команды с уходом форварда Неймара в "ПСЖ"."Неймар – великолепный игрок, который ушел из-за своих чувств, мыслей, каких-то обстоятельств. У нас есть много парней, которые могут делать свою работу. Я всеми доволен.Как я уже говорил, у меня появилось больше пространства впереди. Честно говоря, мне так намного больше нравится. Я вернул себе уверенность. Мне удобнее, когда на фланге больше пространства. Я наслаждаюсь игрой, чего не было уже долго", – сказал Альба.