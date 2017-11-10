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Александр Хацкевич: в нашей ситуации такая пауза нужна

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о подготовке команды к следующему матчу со "Звездой".

- Учитывая плотный график матчей в последнее время, эта паузе положительно повлияет на футболистов?

- В таком графике мы работаем уже на протяжении трех месяцев. Из игрового ритма большая часть футболистов первой команды не выпадают, поскольку они разъехались по своим сборным командам. В нашей ситуации такая пауза нужна, прежде всего, для того, чтобы привести себя в оптимальное физическое состояние и быть готовым к дальнейшим поединкам. Следующий месяц также ничем не будет отличаться от трех предыдущих.

ФК "Динамо"
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 18:21
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