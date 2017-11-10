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Неймар: "Золотой мяч" - это моя мечта

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар заявил, что мечтает получить "Золотой мяч" — награду, которая ежегодно вручается лучшему футболисту планеты.

"Золотой мяч" — это мечта. Очевидно, что это является целью для меня. Но это не тот трофей, который должен быть в моём сознании. Мы должны сначала думать с точки зрения клубных успехов, вся команда хочет подтвердить свои амбиции в Лиге чемпионов", — цитирует Неймара Goal.com.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 19:32
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