"Манчестер Юнайтед" отправил скаута на матч Исландия – Чехия. Он приехал в Рейкьявик, а игра прошла в Катаре

Скаут "Манчестер Юнайтед" из-за организационной ошибки не смог посетить товарищеский матч между сборными Исландии и Чехии 8 ноября.Представитель английского клуба прибыл из Дании в исландскую столицу Рейкьявик, полагая, что матч пройдет на местном стадионе "Лаугардалсвеллур".Однако из-за погодных условий матч был перенесен из Исландии в Катар. Встреча завершилась победой Чехии (2:1).Сообщается, что в сферу интересов "МЮ" входят молодой исландский форвард Кристьян Финнбогасон и чешский хавбек "Удинезе" Антонин Барак.