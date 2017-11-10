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"Манчестер Юнайтед" отправил скаута на матч Исландия – Чехия. Он приехал в Рейкьявик, а игра прошла в Катаре

Скаут "Манчестер Юнайтед" из-за организационной ошибки не смог посетить товарищеский матч между сборными Исландии и Чехии 8 ноября.

Представитель английского клуба прибыл из Дании в исландскую столицу Рейкьявик, полагая, что матч пройдет на местном стадионе "Лаугардалсвеллур".

Однако из-за погодных условий матч был перенесен из Исландии в Катар. Встреча завершилась победой Чехии (2:1).

Сообщается, что в сферу интересов "МЮ" входят молодой исландский форвард Кристьян Финнбогасон и чешский хавбек "Удинезе" Антонин Барак.

Sports.ru
Теги: Манчестер Юнайтед Сборная Исландии Сборная Чехии
Сегодня, 20:45
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(2)
№2 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 21:03) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
вот чудило))))
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
не хило так....из Исландии в Катар
необычный перенос


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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