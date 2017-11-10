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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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У капитана "Хапоэля" остановилось сердце на тренировке, игрока удалось спасти
Капитан "Хапоэля" Эльянив Барда чудом избежал смерти во время одной из тренировок. В 35-летнего футболиста с близкого расстояния попал мяч.
Игрок был без пульса на протяжении семи минут, сообщает "Спорт-Экспресс".
Его спасло вмешательство физиотерапевта и быстрый приезд скорой помощи. Врачи смогли завести сердце только после четвертого удара. На данный момент состояние футболиста оценивается. Скорее всего, ему придется завершить карьеру.
Игрок был без пульса на протяжении семи минут, сообщает "Спорт-Экспресс".
Его спасло вмешательство физиотерапевта и быстрый приезд скорой помощи. Врачи смогли завести сердце только после четвертого удара. На данный момент состояние футболиста оценивается. Скорее всего, ему придется завершить карьеру.
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