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У капитана "Хапоэля" остановилось сердце на тренировке, игрока удалось спасти

Капитан "Хапоэля" Эльянив Барда чудом избежал смерти во время одной из тренировок. В 35-летнего футболиста с близкого расстояния попал мяч.

Игрок был без пульса на протяжении семи минут, сообщает "Спорт-Экспресс".

Его спасло вмешательство физиотерапевта и быстрый приезд скорой помощи. Врачи смогли завести сердце только после четвертого удара. На данный момент состояние футболиста оценивается. Скорее всего, ему придется завершить карьеру.
Теги: Хапоэль
Вчера, 22:36
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