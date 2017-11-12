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Вице-президент "Вест Хэма": уволить Билича - одно из самых сложных решений за последние 25 лет

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэди прокомментировала решение руководства клуба об увольнении хорватского специалиста Славена Билича.

"Билич является честным и порядочным специалистом, который был полностью предан «Вест Хэму». Решение об увольнении такого достойного человека стало одним из самых сложных для руководства клуба за последние 25 лет", - цитирует Брэди "Чемпионат" со ссылкой на The Sun.

Напомним, Славен Билич работал в "Вест Хэме" с 2015 года. Его преемником стал Дэвид Мойес.
Теги: Билич Вест Хэм
Сегодня, 19:42
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