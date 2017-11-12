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"Марсель" опубликовал командное фото с улыбающимся Патрисом Эвра (фото)

"Марсель" на своей опубликовал в твиттере командную фотографию на текущий сезон. Фото было сделано в конце октября. На нем присутствует защитник Патрис Эвра (второй справа в нижнем ряду).

Напомним, что в начале ноября перед матчем Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1) 36-летний ветеран ударил болельщика. После этого он был оштрафован и отстранен от участия в турнирах под эгидой УЕФА до 30 июня 2018 года, а "Марсель" расторг с французом контракт.



СЭ
Теги: Марсель Эвра
Сегодня, 21:05
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(2)
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 21:22) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sraptakpain
Люди из админов.Сделайте так, что бы было видно кто ставит минусы и плюсы. А лучше что бы с одного IP нельзя было делать. Достали. Как за собой, так и за многими наблюдаю то, что люди тупо сразу ставят минус просто так (неприязнь к профилю, клубная, национальность).Это не дело.пусть страна знает своих героев.
*только увидел пост.обновил и уже минус без объяснений.и такое постоянно с многими комментами адекватных людей

Псих
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну и? много шума из ничего
раз в заявке на сезон был - какие проблемы?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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