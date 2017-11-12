"Марсель" опубликовал командное фото с улыбающимся Патрисом Эвра (фото)

"Марсель" на своей опубликовал в твиттере командную фотографию на текущий сезон. Фото было сделано в конце октября. На нем присутствует защитник Патрис Эвра (второй справа в нижнем ряду).Напомним, что в начале ноября перед матчем Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1) 36-летний ветеран ударил болельщика. После этого он был оштрафован и отстранен от участия в турнирах под эгидой УЕФА до 30 июня 2018 года, а "Марсель" расторг с французом контракт.