Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Карим Бензема: Роналду более эгоистичен, чем я, но меня это не беспокоит

Нападающий "Реала" Карим Бензема рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Криштиану Роналду.

"Я забиваю голы, но когда есть кто-то, кто забивает 50 мячей за сезон... Раньше нападающие забивали по 25 мячей и считались хорошими бомбардирами.

Мои отношения с Роналду? Мы с Криштиану хорошо ладим, мне нравится играть с ним. Однако он более эгоистичен, чем я, но это нормально. Меня это не беспокоит. В конце концов, это хорошо для команды", - цитирует Бензема "СЭ" со ссылкой на Telefoot.
Теги: Бензема Роналду Реал
Сегодня, 11:36
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.