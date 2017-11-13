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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Пабло Освальдо: мне нравится пить виски, курить и делать рок-н-ролл
Бывший полузащитник сборной Италии Пабло Освальдо рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры. Итальянец ушёл из футбола в возрасте 30 лет, чтобы сосредоточиться на музыкальной карьере.
"Мне нравится пить виски, курить сигареты и делать рок-н-ролл. Завершив карьеру, я немного выиграл. Я хотел сделать это, и я сделал. Не сожалею, доволен своим решением.
Мне было нелегко, когда находился в центре внимания. Меня раздражало, что люди говорят обо мне, причём неправду. Это случилось со мной здесь, в моей стране, где я был счастлив.
Это было так: "Этот парень любит рок-н-ролл, поэтому он должен любить виски, курить. Он должен пить до 5 утра, и я уверен, что он принимает наркотики».
Я должен сказать им: ?Нет, парень, я играл 11 лет в Европе, в «Ювентусе» и сборной Италии. Вы думаете, если бы я делал всё это, то играл бы в такой команде и сборной? Я бы не смог встать с кровати.
Я по-прежнему ложусь рано и ем салат. Конечно, я люблю выпить виски или покурить сигарету, делать рок-н-ролл, но только когда могу. Я не делаю этого каждый день", — сказал Освальдо в интервью Pagina 12.
"Чемпионат.сом"
"Мне нравится пить виски, курить сигареты и делать рок-н-ролл. Завершив карьеру, я немного выиграл. Я хотел сделать это, и я сделал. Не сожалею, доволен своим решением.
Мне было нелегко, когда находился в центре внимания. Меня раздражало, что люди говорят обо мне, причём неправду. Это случилось со мной здесь, в моей стране, где я был счастлив.
Это было так: "Этот парень любит рок-н-ролл, поэтому он должен любить виски, курить. Он должен пить до 5 утра, и я уверен, что он принимает наркотики».
Я должен сказать им: ?Нет, парень, я играл 11 лет в Европе, в «Ювентусе» и сборной Италии. Вы думаете, если бы я делал всё это, то играл бы в такой команде и сборной? Я бы не смог встать с кровати.
Я по-прежнему ложусь рано и ем салат. Конечно, я люблю выпить виски или покурить сигарету, делать рок-н-ролл, но только когда могу. Я не делаю этого каждый день", — сказал Освальдо в интервью Pagina 12.
"Чемпионат.сом"
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