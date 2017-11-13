"Реал" готов продать Бэйла за 70-80 млн евро

"Реал" изучает возможность продажи полузащитника Гарета Бэйла.Как утверждает As, очередная травма валлийца определила его будущее – руководство "Реала" хочет его продать.Летом Бэйла хотел купить "Манчестер Юнайтед" и предлагал 120-150 миллионов евро, но мадридцы не согласились на сделку.Теперь цена на футболиста понизилась – "Реал" готов выручить от его продажи 70-80 миллионов.