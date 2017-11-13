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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Реал" готов продать Бэйла за 70-80 млн евро
"Реал" изучает возможность продажи полузащитника Гарета Бэйла.
Как утверждает As, очередная травма валлийца определила его будущее – руководство "Реала" хочет его продать.
Летом Бэйла хотел купить "Манчестер Юнайтед" и предлагал 120-150 миллионов евро, но мадридцы не согласились на сделку.
Теперь цена на футболиста понизилась – "Реал" готов выручить от его продажи 70-80 миллионов.
Sports.ru
Как утверждает As, очередная травма валлийца определила его будущее – руководство "Реала" хочет его продать.
Летом Бэйла хотел купить "Манчестер Юнайтед" и предлагал 120-150 миллионов евро, но мадридцы не согласились на сделку.
Теперь цена на футболиста понизилась – "Реал" готов выручить от его продажи 70-80 миллионов.
Sports.ru
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