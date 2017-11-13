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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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29-летнего члена семьи Гарета Бэйла обнаружили мертвым
Неподалеку от пригорода Кардиффа Пенарты найден мертвым член семьи нападающего "Реала" Гарета Бэйла. Тело 29-летний Александера Уильямса, родственника невесты валлийского футболиста, было обнаружено в его доме, сообщает Marca.
Причина смерти Уильямса пока неизвестна. Полиция Южного Уэльса начала расследование, но подозреваемых в деле нет. Сообщается, что Бэйл и его невеста Эмма были шокированы трагической новостью.
"Газета.ру"
Причина смерти Уильямса пока неизвестна. Полиция Южного Уэльса начала расследование, но подозреваемых в деле нет. Сообщается, что Бэйл и его невеста Эмма были шокированы трагической новостью.
"Газета.ру"
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