29-летнего члена семьи Гарета Бэйла обнаружили мертвым

Неподалеку от пригорода Кардиффа Пенарты найден мертвым член семьи нападающего "Реала" Гарета Бэйла. Тело 29-летний Александера Уильямса, родственника невесты валлийского футболиста, было обнаружено в его доме, сообщает Marca.Причина смерти Уильямса пока неизвестна. Полиция Южного Уэльса начала расследование, но подозреваемых в деле нет. Сообщается, что Бэйл и его невеста Эмма были шокированы трагической новостью.