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Супруга Аршавина: я готова дать Андрею еще один шанс

Алиса Казьмина, которая в прошлом месяце объявила о разрыве отношений с экс-футболистом сборной России Андреем Аршавиным, сообщила, что готова простить ему измену.

Сам Аршавин позднее признался, что жалеет о своих поступках.

"Это очень сильный поступок с его стороны, учитывая его мегапопулярность. Я оценила этот шаг, для меня это важно! Я хочу начать все с начала и попробовать с чистого листа.

И вообще забыть все, независимо от того, были ли там какие-то интрижки у кого-то и так далее, потому что у нас есть семья, потому что нам хорошо вместе, потому что мне хорошо с ним. И я хочу, я готова дать ему еще один шанс.

Мы стали общаться так, будто вот только познакомились. Как будто только начались наши отношения. Мы не возвращаемся к тем темам... Когда он приедет, я хочу просто обнять его, поцеловать и сказать, что люблю. Оставался же всего один шаг до развода. Ну вообще один", - цитирует Казьмину Life.ru.
Теги: Аршавин
Сегодня, 00:10
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(3)
№3 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 00:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну и дура
Регистрация: 2.11.2008
№2 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 00:21) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и славненько
Регистрация: 20.02.2010
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:18) #
  • -1
  •  (1)

Они и здесь найдут себе забаву.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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