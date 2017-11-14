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Кайрат Боранбаев: Аршавин внёс большой вклад в развитие казахстанского футбола

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев рассказал, какой вклад в развитие футбола в Казахстане внесли Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук.

"Андрей внёс большой вклад в развитие казахстанского футбола. То, что в нашем чемпионате выступают такие футболисты, говорит о том, что они доверяют нам. Это хорошая возможность представить Казахстан на международной арене. После его перехода появились публикации в английской прессе, когда играл Тимощук, были публикации в немецких СМИ. Эти футболисты поиграли на высоком уровне и теперь делятся своим опытом с нами", – цитирует Боранбаева Sports.kz.
Теги: Кайрат Аршавин
Сегодня, 01:16
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