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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В Англии призвали запретить молодым футболистам бить мяч головой
Глава Профессиональной футбольной ассоциации Гордон Тэйлор призвал запретить британским детям бить мяч головой, сообщает ВВС.
"Разделяю идею запрета игры головой для детей. Сейчас головой играют все реже и реже. Современные мячи легче тех, которыми играли прошлые поколения футболистов.
Однако в США решили, что детям не следует бить мяч головой, тем более когда идут исследования вреда детскому здоровью", — заявил Тэйлор.
Отмечается, что в США игрокам до 11 лет полностью запрещено играть головой, а для футболистов в возрасте от 11 до 13 лет установили ограничения.
"Газета.ру"
"Разделяю идею запрета игры головой для детей. Сейчас головой играют все реже и реже. Современные мячи легче тех, которыми играли прошлые поколения футболистов.
Однако в США решили, что детям не следует бить мяч головой, тем более когда идут исследования вреда детскому здоровью", — заявил Тэйлор.
Отмечается, что в США игрокам до 11 лет полностью запрещено играть головой, а для футболистов в возрасте от 11 до 13 лет установили ограничения.
"Газета.ру"
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