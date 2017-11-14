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СМИ: Криштиану Роналду объявил президенту "Реала", что хочет покинуть клуб

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду принял решение покинуть клуб после этого сезона, передает "СЭ" со ссылкой на MegaTV.

Сообщается, что об этом португалец объявил президенту клуба Флорентино Пересу. Руководитель мадридцев негативно воспринял информацию и не согласился отпускать игрока.

Напомним, в ноябре 2016 года Роналду подписал новый контракт с "Реалом" до 2021 года с зарплатой в 21 миллион евро. В этом году клуб предложил продлить соглашение, но португалец отказался.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 12:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
В МЮ было бы интересно снова его увидеть
Регистрация: 2.06.2017
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