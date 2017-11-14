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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Президент Ла Лиги: если мне не врут, Месси продлил контракт с "Барселоной"
Президент Футбольной федерации Испании Хавьер Тебас заявил, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси поставил подпись в новом контракт с каталонским клубом.
"У Месси есть контракт и он продлен. Контракты являются официальными с того момента, как они подписаны, а не с тех пор, когда про них говорят, что они подписаны. Месси подписал контракт с "Барселоной". Если мне не врут, он сделал это", — цитирует Тебаса The Sun.
Нынешний контракт 30-летнего форварда с клубом истекает 30 июня 2018 года. Отмечается, что аргентинский игрок будет получать ?500 тыс. в неделю, а новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2021 года.
"Газета.ру"
"У Месси есть контракт и он продлен. Контракты являются официальными с того момента, как они подписаны, а не с тех пор, когда про них говорят, что они подписаны. Месси подписал контракт с "Барселоной". Если мне не врут, он сделал это", — цитирует Тебаса The Sun.
Нынешний контракт 30-летнего форварда с клубом истекает 30 июня 2018 года. Отмечается, что аргентинский игрок будет получать ?500 тыс. в неделю, а новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2021 года.
"Газета.ру"
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